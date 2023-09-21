الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة نقل بالبحيرة

عجلات سيارة
عجلات سيارة

لقي منذ قليل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه، دهسا تحت عجلات إحدى السيارات بجوار مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة،  وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة تحت إشراف مينا أشرف  وكيل النائب العام بمدينة الدلنجات، وذلك لاستخراج تصاريح الدفن. 

إخطار للأجهزة الأمنية بالواقعة 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من العميد مصطفى السعدنى مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال مستشفى الدلنجات المركزى جثة طفل ادعاء وقوع حادث تصادم سيارة،  وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

الانتقال لمكان الحادث 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات،  برئاسة الرائد على شاكر رئيس المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين ان الجثة لطفل يدعى، "محمد عبدالله محمد عبدالمعبود" يبلغ من العمر 10 سنوات ومقيم بدائرة المركز،  وذلك أثناء عبورة الطريق صدمته سيارة نقل، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

من ناحية اخرى شهدت محافظة البحيرة أمس إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون وتم نقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بدائرة المركز. 

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