تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات، والذي شهد تغييرات طفيفة على مستوى الترتيب.

تراجع منتخب مصر إلى المركز 35 عالميًا في تصنيف فيفا

وشهد تصنيف "فيفا" الشهري تراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مركزًا واحدًا، ليصبح في المركز 35 في التصنيف العالمي للمنتخبات.

وعلى مستوى قارة إفريقيا، يحافظ منتخب مصر الأول على مركزه الخامس إفريقيًا.

بينما تقدم منتخب المغرب مركزًا، ليصبح الـ13 عالميًا، ولكنه يحافظ على صدارته لقائمة المنتخبات إفريقيًا، يليه منتخب السنغال في الوصافة، ثم منتخب تونس في المركز الثالث، ومنتخب الجزائر في المركز الرابع.

ترتيب أفضل 11 منتخبًا إفريقيًا في تصنيف فيفا

1- منتخب المغرب (13 عالميًا)

2- منتخب السنغال (20 عالميًا)

3- منتخب تونس (29 عالميًا)

4- منتخب الجزائر (34 عالميًا)

5- منتخب مصر (35 عالميًا)

6- منتخب نيجيريا (40 عالميًا)

7- منتخب الكاميرون (41 عالميًا)

8- منتخب مالي (49 عالميًا)

9- منتخب كوت ديفوار (50 عالميًا)

10- منتخب بوركينا فاسو (58 عالميًا)

11- منتخب غانا (60 عالميًا)

منتخب الأرجنتين يحافظ على صدارة تصنيف المنتخبات.. والبرتغال تتفوق على إيطاليا

وعلى صعيد المنتخبات الأوروبية، فلم تشهد قائمة أفضل 10 منتخبات سوى تغيير وحيد بصعود البرتغال إلى المركز الثامن بدلًا من إيطاليا التي هبطت إلى المركز التاسع.

بينما يستمر منتخب الأرجنتين في صدارة الترتيب العالمي، متفوقًا على فرنسا والبرازيل.

ترتيب أفضل 10 منتخبات أوروبية في تصنيف فيفا

1- منتخب الأرجنتين

2- منتخب فرنسا

3- منتخب البرازيل

4- منتخب إنجلترا

5- منتخب بلجيكا

6- منتخب كرواتيا

7- منتخب هولندا

8- منتخب البرتغال

9- منتخب إيطاليا

10- منتخب إسبانيا