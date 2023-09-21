الزمالك يبدأ مشواره فى بطولة الدورى باختبار صعب أمام بيراميدز

يخوض فريق الزمالك اختبارًا صعبًا عندما يواجه بيراميدز في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2023 - 2024.

الغيابات تضرب صفوف الفريقين

الفريقان يفتقدان جهود عدد من اللاعبين الأساسيين، حيث يغيب عن الزمالك كل من أحمد سيد زيزو وحاتم سكر لحصول كل منهما على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة في دوري الموسم الماضي وأحمد أبوالفتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد عواد وعبدالله جمعة بسبب الإصابة وسيف الجزيري وسامسون أكينولا لأسباب فنية، ويغيب عن بيراميدز كل من أحمد توفيق لطرده في المباراة الأخيرة بدوري الموسم الماضي أمام الأهلي والمغربي محمد الشيبي لحصوله على الإنذار الثالث في نفس المباراة ومحمد رضا بسبب الإصابة.

الزمالك بدأ الموسم بشكل سيئ وخسر أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية وكانت الهزيمة والأداء السيئ والأخطاء التي ارتكبها الجهاز الفني واللاعبون سببًا في شعور الجماهير بالقلق قبل مواجهة بيراميدز.

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك يتنازل عن طريقة 3-3-3-1 ويعتمد على طريقة 4-2-3-1 لذلك سيقوم بإجراء تغييرات في التشكيل أهمها الاعتماد على محمد عبدالشافي مركز الظهير الأيسر، وقد يعود محمود علاء للعب في قلب الدفاع بجوار محمد عبدالغني أو حسام عبدالمجيد، وهما أكثر لاعبي الزمالك ارتكابًا للأخطاء، وسيلعب شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى شلبي خلف ناصر منسي المهاجم المتقدم، لأن الاعتماد على أوباما كمحور ارتكاز ثانٍ في الوسط بجوار نبيل عماد دونجا سيكون صعبًا في ظل امتلاك بيراميدز خط وسط قويًا دفاعيًا.

قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك اختار 22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد صبحي وعبدالرحمن نفاد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد عبدالشافي ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسي ومحمد أشرف روقا ومحمد حسام بيسو ويوسف أوباما وسيد عبدالله نيمار وأحمد عبدالرحيم إيشو وشيكابالا وإبراهيم نداي ومصطفى شلبي وناصر منسي وعلي ياسر.

في المقابل يسعى بيراميدز لبداية قوية في الدوري خاصة بعد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين أمثال يوسف أسامة وسيف جعفر ثنائي الزمالك ومحمود مرعي ومحمد رضا ومهند لاشين لاعبي فيوتشر والكونغولي فيستون ماييلي، والمشكلة التي تواجه جايمي باتشيكو المدير الفني هى بديل محمد الشيبي، خاصة أن أحمد فتحي لن يكون قادرًا على إيقاف مصطفى شلبي لفارق السرعة بينهما، لذلك قد يقوم باتشيكو بتوظيف أسامة جلال في مركز الظهير الأيمن.

السعيد وصبحي في قائمة بيراميدز

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: شريف إكرامي وأحمد الشناوي وأحمد ميهوب وعلي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وكريم حافظ وإبراهيم بلاتي توريه ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين ووليد الكرتي وعبدالله السعيد وسيف جعفر ويوسف أسامة وإبراهيم عادل وفيستون ماييلي وفخري لاكاي ودودو الجباس.

يدير المباراة محمود بسيوني ويساعده أحمد توفيق طلب وعمر فتحي ومعهم محمود رشدي حكمًا رابعًا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد نهاد مساعد حكم فيديو.