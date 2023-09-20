محمود بسيونى حكمًا لمباراة بيراميدز والزمالك فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، قائمة حكام مباراة بيراميدز والزمالك التي ستجمع الفريقين، غدا الخميس، ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة بيراميدز والزمالك على ملعب الدفاع الجوي في تمام السابعة مساء الغد بالجولة الأولى من بطولة الدوري.

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محمود بسيوني حكم الساحة لمباراة بيراميدز والزمالك

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة بيراميدز والزمالك إلى الحكم محمود بسيوني ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب مساعد أول، وعمر فتحي مساعد ثانٍ والحكم الرابع محمود رشدي.

وسيكون عمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو بالإضافة إلى محمد نهاد مساعدًا.

تاريخ مباريات الفريقين تحت قيادة محمود بسيوني

فاز بيراميدز تحت قيادة محمود بسيوني في 4 مباريات وتعادل في 3 مواجهات ولم يخسر أي مباراة.

أما الزمالك فانتصر في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات ولم يخسر أي مباراة أدارها محمود بسيوني.

وسبق أن التقى الفريقان في 16 مباراة من قبل، فاز الزمالك في 10 مباريات وانتهت 4 مباريات بالتعادل، بينما انتصر بيراميدز في مباراتين فقط.

كان الزمالك قد استهل الموسم بالسقوط أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل بيراميدز مع الجيش الرواندي خارج ملعبه بدون أهداف في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

رمضان صبحي ضمن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك بالدوري المصري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها مساء غدا على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

القائمة تضم شريف إكرامي وأحمد الشناوي وأحمد ميهوب في حراسة المرمي ومعهم علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وكريم حافظ وبلاتي توريه ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين ووليد الكرتي وعبد الله السعيد وسيف جعفر ويوسف أسامة وإبراهيم عادل وفيستون ماييلي وفخري لاكاي ودودو الجباس.

واستبعد باتشيكو كلا من أحمد توفيق ومحمد الشيبي للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات ومحمد رضا بوبو وإسلام عيسي للإصابة.

وأنهى بيراميدز الموسم الماضي من بطولة الدوري المصري في المركز الثاني خلف حامل اللقب فريق الأهلي.