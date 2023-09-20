غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة بيراميدز في افتتاح مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

ويستهل الفريقان مشوارهما في المسابقة بمواجهة الغد الخميس في السابعة مساء على ملعب الدفاع الجوي.

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قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في افتتاح الدوري

ضمت قائمة الزمالك لمباراة الغد كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي- عبدالرحمن نفاد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر- محمود علاء- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- محمد طارق- محمد عبدالشافي .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسي- محمد أشرف «روقا»- محمد حسام «بيسو»- يوسف إبراهيم «أوباما»- سيد عبدالله «نيمار»- أحمد عبدالرحيم «إيشو»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- إبراهيما نداي- مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي- على ياسر

وتشهد القائمة غياب أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح للمباراة الثانية على التوالي بعد غيابهما عن لقاء أرتا سولار الماضية؛ بسبب تراكم الإنذارات بعد حصولهما على 3 بطاقات صفراء في النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

يلتقي فريق بيراميدز مع الزمالك في تمام السابعة مساء غدا الخميس على ملعب الدفاع الجوي، في افتتاح مباريات الفريقين بالمسابقة.

ويسعى الزمالك لتقديم بداية قوية ومصالحة جماهيره بعد السقوط المفاجىء والمُدوي أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

أما بيراميدز فيريد الانتصار هو أيضًا وتوجيه رسالة للجميع أنه سينافس بقوة على لقب الدوري بعد الصفقات القوية التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.