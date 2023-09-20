الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

الزمالك
الزمالك

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة بيراميدز في افتتاح مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

ويستهل الفريقان مشوارهما في المسابقة بمواجهة الغد الخميس في السابعة مساء على ملعب الدفاع الجوي.

اقرأ أيضًا:

بيراميدز كامل العدد قبل مواجهة الزمالك في الأسبوع الأول للدوري

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في افتتاح الدوري

ضمت قائمة الزمالك لمباراة الغد كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي- عبدالرحمن نفاد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر- محمود علاء- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- محمد طارق- محمد عبدالشافي .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسي- محمد أشرف «روقا»- محمد حسام «بيسو»- يوسف إبراهيم «أوباما»- سيد عبدالله «نيمار»- أحمد عبدالرحيم «إيشو»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- إبراهيما نداي- مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي- على ياسر

وتشهد القائمة غياب أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح للمباراة الثانية على التوالي بعد غيابهما عن لقاء أرتا سولار الماضية؛ بسبب تراكم الإنذارات بعد حصولهما على 3 بطاقات صفراء في النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

اقرأ أيضًا: 

غيابات بيراميدز أمام الزمالك غداً في الدورى الممتاز

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

يلتقي فريق بيراميدز مع الزمالك في تمام السابعة مساء غدا الخميس على ملعب الدفاع الجوي، في افتتاح مباريات الفريقين بالمسابقة.

ويسعى الزمالك لتقديم بداية قوية ومصالحة جماهيره بعد السقوط المفاجىء والمُدوي أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

أما بيراميدز فيريد الانتصار هو أيضًا وتوجيه رسالة للجميع أنه سينافس بقوة على لقب الدوري بعد الصفقات القوية التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك بيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز أحمد سيد زيزو أحمد فتوح الدورى المصرى

مواد متعلقة

غيابات بيراميدز أمام الزمالك غداً في الدورى الممتاز

بيراميدز كامل العدد قبل مواجهة الزمالك فى الأسبوع الأول للدورى

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

الأكثر قراءة

عاجل| "نواقص وبدائل".. ماذا يحدث بسوق الدواء فى مصر؟

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول موقف الإرهابية من ترشح أحمد طنطاوى للرئاسة

غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

"رجال الأعمال" تشيد بقرار الحكومة بوقف تصدير البصل

محامي من المنصورة: الرئيس تولى مصر في ظروف معقدة وهو الأكفأ لقيادة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟