غيابات بيراميدز أمام الزمالك غداً في الدورى الممتاز

يفقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من الغيابات في صفوفه ما بين الإصابة والإيقاف قبل مباراة الزمالك في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وتشهد قائمة الفريق غياب:

محمد الشيبي .. للإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في آخر مباريات الموسم الماضي

أحمد توفيق .. بسبب الطرد في آخر لقاءات الموسم الماضي والإيقاف مباراتين

محمد رضا بوبو .. بعد إجراء عملية جراحية في عضلات البطن

إسلام عيسى .. بسبب الإصابة واستمرار غيابه لأكثر من شهرين قادمين

أسامة جلال .. لمزيد من الجاهزية البدنية.

وسبق، أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الزمالك في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.

ويخطط الجهاز الفنى لفريق بيراميدز للفوز غداً على الزمالك وحصد أول ثلاثة نقاط في مسابقة الدورى الممتاز في بداية المشوار على أمل التتويج ببطولة هذا الموسم .

ويشارك الفريق في بطولة دورى الابطال الافريقي هذا الموسم بعد حصوله على لقب الوصيف الموسم الماضي.