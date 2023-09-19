موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بالقاهرة

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الفريقين في الذهاب على ملعب بيلي كيجالي في رواندا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتفصل بيراميدز خطوة واحدة عن التأهل لدور المجموعات.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة ٢٩ سبتمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوح، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء يعقوب علي من دولة جيبوتي، والمنسق الطبي الدكتور محمد سلطان من مصر.

وتخلص إسلام عيسى جناح نادي بيراميدز من الجبيرة الطبية التي التزم بارتدائها على مدى الشهرين الماضيين، بعد الجراحة الصعبة التي أجراها عقب إصابته في تدريبات الفريق نهاية الموسم الماضي، ومنعته من استكمال الموسم وكذلك مشاركة زملائه انطلاقة الموسم الجديد.

وتعرض عيسى لإصابة بالغة في تدريبات بيراميدز خلال نهاية الموسم الماضي، وعلى إثرها أجرى اللاعب جراحة عاجلة، استلزمت علاج الكسر في شظية القدم بشرائح ومسامير، وكذلك تثبيت عظمة بالقدم، إضافة إلى خياطة قطع في أربطة الكاحل.

وكشف د.مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن إسلام عيسى خضع للجراحة ووضع قدمه في جبيرة على مدى شهرين مع بعض التقويات البسيطة على كاحل القدم، حتى خضع مؤخرا لأشعة أثبتت سلامته والتئام الكسور وبالتالي بدأ في المشي الطبيعي بدون جبيرة وبدون أجهزة مساعدة.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب خلال أيام قليلة المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي من خلال برنامج خاص في الجيمانزيوم للتقويات والحمل البدني على أن يعود للملاعب بعدها ليصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع الفريق خلال شهرين على أقصى تقدير.