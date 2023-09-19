الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إسلام عيسى ينزع الجبيرة ويبدأ مرحلة جديدة من التأهيل مع بيراميدز

إسلام عيسى
إسلام عيسى

تخلّص إسلام عيسى، جناح بيراميدز  من الجبيرة الطبية التي التزم بارتدائها على مدى الشهرين الماضيين بعد الجراحة الصعبة التي أجراها عقب إصابته في تدريبات الفريق نهاية الموسم الماضي ومنعته من استكمال الموسم وكذلك مشاركة زملائه انطلاقة الموسم الجديد.

وتعرض إسلام لإصابة بالغة في تدريبات بيراميدز خلال نهاية الموسم الماضي، وعلى إثرها أجرى اللاعب جراحة عاجلة، استلزمت علاج الكسر في شظية القدم بشرائح ومسامير، وكذلك تثبيت عظمة بالقدم، إضافة إلى خياطة قطع في أربطة الكاحل.

وكشف د.مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن إسلام عيسى خضع للجراحة ووضع قدمه في جبيرة على مدى شهرين مع بعض التقويات البسيطة على كاحل القدم، حتى خضع مؤخرا لأشعة أثبتت سلامته والتئام الكسور وبالتالي بدأ في المشي الطبيعي بدون جبيرة وبدون أجهزة مساعدة.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب خلال أيام قليلة المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي من خلال برنامج خاص في الجيمانزيوم للتقويات والحمل البدني على أن يعود للملاعب بعدها ليصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع الفريق خلال شهرين على أقصى تقدير.

وكشف المنيري عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أحمد توفيق لاعب وسط الفريق خلال مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وغادر توفيق الملعب مصابا في الشوط الأول من مباراة الجيش الرواندي والتي انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف، وشارك بدلا منه لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه.

أوضح المنيري أن إصابة أحمد توفيق عبارة عن التواء شديد في الكاحل، وسيتم تحديد مدة العلاج وطبيعة الإصابة بشكل كامل، ومدة غيابه بعد الأشعة التي سيجريها خلال ساعات.

اسلام عيسى جناح نادي بيراميدز بيراميدز إسلام عيسى لإصابة بالغة مصطفى المنيري

مواد متعلقة

الزمالك يكشف موقف عمر جابر من المشاركة أمام بيراميدز

الأكثر قراءة

عاجل.. "التموين" توضح حقيقة إيقاف صرف المقررات 4 أيام

حقيقة المنزل المعجزة الذي أثار الجدل في درنة: بقي صامدًا وسط السيول

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

الأهلى يكتسح المصرى برباعية ويصالح جماهيره بعد خسارة السوبر

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟