إسلام عيسى ينزع الجبيرة ويبدأ مرحلة جديدة من التأهيل مع بيراميدز

تخلّص إسلام عيسى، جناح بيراميدز من الجبيرة الطبية التي التزم بارتدائها على مدى الشهرين الماضيين بعد الجراحة الصعبة التي أجراها عقب إصابته في تدريبات الفريق نهاية الموسم الماضي ومنعته من استكمال الموسم وكذلك مشاركة زملائه انطلاقة الموسم الجديد.

وتعرض إسلام لإصابة بالغة في تدريبات بيراميدز خلال نهاية الموسم الماضي، وعلى إثرها أجرى اللاعب جراحة عاجلة، استلزمت علاج الكسر في شظية القدم بشرائح ومسامير، وكذلك تثبيت عظمة بالقدم، إضافة إلى خياطة قطع في أربطة الكاحل.

وكشف د.مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن إسلام عيسى خضع للجراحة ووضع قدمه في جبيرة على مدى شهرين مع بعض التقويات البسيطة على كاحل القدم، حتى خضع مؤخرا لأشعة أثبتت سلامته والتئام الكسور وبالتالي بدأ في المشي الطبيعي بدون جبيرة وبدون أجهزة مساعدة.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب خلال أيام قليلة المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي من خلال برنامج خاص في الجيمانزيوم للتقويات والحمل البدني على أن يعود للملاعب بعدها ليصبح جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات مع الفريق خلال شهرين على أقصى تقدير.

وكشف المنيري عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها أحمد توفيق لاعب وسط الفريق خلال مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وغادر توفيق الملعب مصابا في الشوط الأول من مباراة الجيش الرواندي والتي انتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف، وشارك بدلا منه لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه.

أوضح المنيري أن إصابة أحمد توفيق عبارة عن التواء شديد في الكاحل، وسيتم تحديد مدة العلاج وطبيعة الإصابة بشكل كامل، ومدة غيابه بعد الأشعة التي سيجريها خلال ساعات.