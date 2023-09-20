بيراميدز كامل العدد قبل مواجهة الزمالك في الأسبوع الأول للدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الزمالك في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى مباريات الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.

ويرغب الجهاز الفنى لفريق بيراميدز لتحقيق الفوز على الزمالك وحصد أول ثلاثة نقاط في المسابقة من أجل المنافسة مبكراً على الصدارة على لقب الدورى المصرى.

موعد وحكام مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي

من جانب آخر، تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام الجيش الرواندي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الفريقين في الذهاب على ملعب بيلي كيجالي في رواندا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتفصل بيراميدز خطوة واحدة عن التأهل لدور المجموعات.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة ٢٩ سبتمبر الجاري في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوح، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء يعقوب علي من دولة جيبوتي، والمنسق الطبي الدكتور محمد سلطان من مصر.