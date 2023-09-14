الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكشف عن المرشحين لجائزة The Best لأفضل مشجع فى 2023

ذا بيست
ذا بيست

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" أسماء المرشحين لجائزة أفضل مشجع في العالم عن عام 2023.

وأطلق فيفا جائزة أفضل مشجع في العالم في عام 2016 للتركيز على لحظات استثنائية من مشجع أو مجموعة من المشجعين لفريقهم أو منتخب بلادهم، بغض النظر عن جنسياتهم.

وجاءت القائمة المختصرة للفوز بالجائزة على النحو الآتي: مشجع فريق كولون دي سانتا الأرجنتيني، والذي أظهرته كاميرات البث التليفزيوني للمباراة أثناء إطعام رضيعه أثناء مباراة فريقه ضد باراكاس سنترال في الدوري الأرجنتيني.

والمرشحة الثانية هى فران هيرندال والتي قررت الركض لمسافة 32 كيلومترًا يوميًا لإلهام النساء والفتيات على التجرؤ لتحقيق أحلامهم الرياضية في جميع المستويات.

واستطاع هيرندال جمع تبرعات لصالح جمعية Women sports Australia الداعمة للرياضة النسوية بعد ركضها مسافة ألف كيلومتر.

أما المشجع الثالث المرشح للجائزة فهو الكولومبي ميجيل أخيل والذي كان مشجعًا لنادي ميلوناريوس، وحقق أمنيته الأخيرة في لقاء لاعبي فريقه قبل مباراتهم ضد أليانز بتروليرا في الدوري الكولومبي قبل أن يتوفى بسبب مرض غير معروف.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الرسمي لـ"FIFA"، لاختيار مرشحهم المُفضل، وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب للرجال والنساء، بالإضافة إلى جائزة أفضل حارس مرمى.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم خروج محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الانجليزي، فيما تربع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، على رأس المرشحين للجائزة رفقة النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشهدت قائمة أفضل لاعب تواجد 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي، هم :"إرلينج هالاند، بيرناردو سيلفا، كيفن دي بروين، إلكاي جندوجان، جوليان ألفاريز، رودري".

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