رسميًا.. منتخب مصر يواجه نظيره الجزائر 16 أكتوبر وديًا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواجهة "الخضر" لمنتخب مصر الوطني، في مباراة ودية دولية، ضمن استعدادتهما لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وتأهل منتخبا مصر والجزائر إلى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستُقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ونشر الاتحاد الجزائري بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن خلاله أن المنتخب الأول لـ "محاربي الصحراء"، سيواجه المنتخب المصري يوم الاثنين 16 أكتوبر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويلعب منتخب الجزائر ضد نظيره الرأس الأخضر يوم الخميس 12 أكتوبر على ملعب الشهيد الحملاوي في قسنطينة، ذلك قبل مواجهة منتخب مصر.

وتُقام فترة التوقف الدولية المقبلة خلال شهر أكتوبر 2023 بين يومي 9 إلى 17.