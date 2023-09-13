الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيف يستفيد روي فيتوريا من هزيمة منتخب مصر أمام تونس؟

روي فيتوريا
روي فيتوريا

خسر منتخب مصر أمام تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، خلال فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر سبتمبر.

هزيمة على الأرض ووسط الجمهور، وهي الأولى بشكل عام للمنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي لـ “الفراعنة”، روي فيتوريا.

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هزيمة جاءت بأخطاء دفاعية واضحة للعيان نتج عنها الأهداف الثلاث.. هزيمة جاءت لتُنذر ببعض الأمور التي يجب تداركها قبل انخراط المنتخب في مرحلة هامة تشمل التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وبطولة كأس الأمم الأفريقية بـ كوت ديفوار العام المقبل.

هزيمة تونس جاءت لتعطي فيتوريا عدة خطوط لإصلاح العيوب والنواقص التي ظهرت في منتخب مصر، وفي هذا التقرير، نكشف: كيف يستفيد المدرب البرتغالي من تلك الخسارة؟

– عمر كمال عبد الواحد

برز عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر مع منتخب مصر أمام تونس، وكان صاحب هدف الفراعنة الوحيد.

عمر كمال قدم مستوى مميز على الجهة اليمنى، ويُعد خيارًا رائعًا لـ فيتوريا في الاستحقاقات المقبلة، حيث قدم أوراق اعتماده للمدرب البرتغالي بالأمس، بعد أن كان عنصرًا هامًا مع كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

– بدلاء على أقصى تقدير

لعب فيتوريا مباراة الأمس بالثلاثي أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، وحسام عبد المجيد في خط الدفاع، رفقة المتألق عمر كمال.

كما ذكرنا سلفًا، وكما تابع المشاهد، جاءت أهداف التوانسة من أخطاء دفاعية من بيكهام، جبر وعبد المجيد، بعد أن دفع بهم فيتوريا لإصابة اللاعبين أمثال أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش، وإطلاق سراح محمد عبد المنعم للالتحاق بفريق الأهلي.

مباراة تونس قد تُعيد النظر في استخدام بيكهام، جبر، عبد المجيد كعناصر أساسية، فهم لاعبون مميزون لكن استخدامهم كخيارات بديلة فقط في المستقبل قد يفكر فيه فيتوريا.

– ثلاثي وسط بمقومات دفاعية فقط في بعض المباريات

دخل فيتوريا مباراة تونس بثلاثي في خط الوسط مكون من حمدي فتحي، طارق حامد وأحمد سيد زيزو

زيزو كان في أغلب أوقات المباراة يميل جهة اليسار لمساندة مرموش، لكن أمام خصم قوي كـ تونس، مميز دفاعيًا وهجوميًا، فقد الفراعنة جزءًا دفاعيًا في خط الوسط للارتداد بشكل جيد في المرتدات، الأمر الذي نتج عنه هدفين مفاجئين لـ “نسور قرطاج” في بداية المباراة.

الاعتماد على ثلاثي وسط قادرين على الدفاع والارتداد السريع أمام الخصوم القوية، قد يكون إحدى الأفكار التي سيطبقها فيتوريا عقب مباراة تونس.

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