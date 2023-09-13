الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" تحلل.. لماذا سقط منتخب مصر أمام تونس؟

مصر وتونس
مصر وتونس

سقط منتخب مصر لأول مرة مع مدربه البرتغالي روي فيتوريا على يد نظيره تونس بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم وديًا أمس على ملعب “الدفاع الجوي”.

الهزيمة كانت الأولى للفراعنة مع فيتوريا بعد 8 مباريات حقق فيها الفوز، حيث لم يقدم رفاق محمد صلاح المستوى المأمول.

وتقدم المنتخب التونسي بهدف أحرزه عيسى العيدوني في الدقيقة الثالثة، وأضاف حمدي فتحي الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 34 تمكن المنتخب المصري من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق عمر كمال عبد الواحد. 

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب التونسي الهدف الثالث عن طريق حمزة رافع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

«الدستور» في التقرير التالي تحلل.. لماذا سقط منتخب مصر أمام تونس؟

خط دفاع كارثى

كان واحداً من أبرز عوامل الهزيمة هو خط دفاع الفراعنة الذي عانى من الهجمات في بداية اللقاء وتلقى هدفين في أول 7 دقائق.

وافتقد المنتخب لقوام خط دفاعه الأساسي بعد إصابة أحمد فتوح، محمد حمدي وغياب محمد عبد المنعم، أحمد حجازي ومحمد هاني.

وكان عدم التجانس ظاهر بقوة بين الرباعي عمر كمال عبد الواحد، علي جبر، حسام عبد المجيد وأحمد بيكهام.

وسط غير متوازن

شارك الثنائي حمدي فتحي بجانب طارق حامد في بداية المباراة وأمامهما أحمد سيد “زيزو” في طريقة فيتوريا المعتادة.

لكن الثنائي فتحي وحامد قدما واحدة من أسوء مبارياتهما مع المنتخب الوطني وسيطر وسط تونس على اللقاء بشكل كبير.

كما لم يقدما أيضًا الدور الدفاعي المطلوب منهما مع خط الدفاع.

رعونة هجومية

ثلاثي هجوم المنتخب صلاح، مصطفى محمد ومرموش قدموا أقل مباراة لهم مع مصر منذ كأس الأمم الماضية.

وأضاع الثلاثي فرصة سهلة للغاية في اللقاء كما ظهر العديد من الرعونة في تصرفاتهم مع الكرات.

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