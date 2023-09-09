آخرها شقة.. دائرة أزمات تهدد بقاء فيتوريا في قيادة منتخب مصر

يعاني المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، من أزمات عدة تهدد استمراره في قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

في يوليو من العالم الماضي تولى البرتغالي تدريب منتخب مصر، ومن وقتها اصطدم بالمشاكل والأزمات التي جعلته يفكر جديًا في الرحيل في أقرب وقت ممكن، إذا تلقى عرضًا من أحد المنتخبات أو من الأندية الكبيرة، وهو ما حدث بالفعل مع أحد الأندية الخليجية التي قدمت عرضًا مغريًا للمدرب ووافق عليه، وطالب مسئولي النادي الخليجي بالحديث مع اتحاد الكرة لفسخ التعاقد معه.

النادي الخليجي من جهته فضل عدم الدخول في أزمة مع اتحاد الكرة المصري حال التعاقد مع روي فيتوريا.

ويُرصد “الدستور” المشاكل والأزمات التي تواجه مدرب الفراعنة:

عدم انتظام الدوري

من أهم الأزمات التي واجهت فيتوريا، عدم انتظام الدوري المصري بسبب كثرة تأجيلاته وعدم معرفة موعد ثابت لنهايته، وتعجبه من انطلاق البطولة بعد عدة أسابيع من دوريات العالم.

آثار موعد انطلاق الدوري في الموسم الجديد غضب كبير لروي فيتوريا، فقد طلب من اتحاد الكرة التفاوض مع رابطة الأندية لإقامة الدوري قبل معسكر سبتمبر الجاري، الذي تخلله مباراتين للمنتخب مع إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا وتونس وديًا، حتى يكون جميع اللاعبين المحليين جاهزين من الناحية الفنية والبدنية للمباراتين.

رفض اتحاد الكرة سفره على حساب الجبلاية لمتابعة اللاعبين المحترفين

رفض اتحاد الكرة، طلب روي فيتوريا بالسفر إلى أوروبا لمتابعة اللاعبين المحترفين سواء الدوليين أو الذين يحملون الجنسية المصرية، لاختيار العناصر المناسبة للانضمام للمنتخب الوطني.

وجاء رد اتحاد الكرة سلبيًا على طلب روي فيتوريا، مؤكدًا أنه لن يصرف مليمًا على هذه الجولات.

عدم انتظام صرف راتبه

عانى روي فيتوريا خلال الأشهر الأخيرة من عدم انتظام صرف راتبه بصحبة جهازه المعاون، إضافة إلى وصول بعض المعلومات إليه بأن اتحاد الكرة يفكر في صرف جزء من راتبه بالجنيه المصري.

مطالبة الجهاز الأجنبي المعاون بمغادرة الفندق وتسكينهم في إحدى الشقق

طلب اتحاد الكرة من الجهاز المعاون لروي فيتوريا مغادرة الفندق الذى يقيمون فيه بسبب التكلفة الكبيرة التى يتكبدها شهريًا، والانتقال للعيش في إحدى الشقق توفيرًا للنفقات.

رفض حضور السوبر بين الأهلي وبيراميدز

رفض روي فيتوريا السفر إلى الإمارات لحضور السوبر الأخير الذي أُقيم بين الأهلي وبيراميدز بسبب حجز تذكرة اقتصادية له، وحاول مسئولو اتحاد الكرة إقناعه بالسفر، لكنه أصر على قراره بعدم السفر بسبب عدم تقديره وعدم حجز تذكرة “كلاس”.

بخلاف الأزمات التي سببها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” للمنتخب في آخر معسكرين نتيجة تعارض مباريات المنتخب مع مباريات الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أو السوبر الإفريقي.

وعبر روي فيتوريا عن استغرابه من موقف اتحاد الكرة وعدم قدرته على حل أي مشكلة مع “كاف”.

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