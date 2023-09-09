السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعليق الأول لـ أشرف حكيمى على زلزال المغرب المدمر

حكيمي
حكيمي

علق النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على أحداث زلزال المغرب المدمر، اليوم السبت.

وقال حكيمي، عبر حسابه بـ"تويتر": "نمر بوقت عصيب، وقد حان الوقت لمساعدة بعضنا البعض لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، التعازي لكل من فقد عزيزًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ضحايا زلزال المغرب

وأعلن التليفزيون الرسمي في المغرب، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر، وأشار إلى أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 632 وإصابة 329. 

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب.

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وجاءت قائمة منتخب المغرب على النحو التالي: ياسين بونو– يوسف المطيع– مهدي بنعبيد- منير المحمدي– أشرف حكيمي– نصير مزراوي– نايف أكرد– غانم سايس- جواد يميق– يونس عبدالحميد– يحيى عطية الله– عبدالكبير عبقار– أمير ريشاردسون– سفيان أمرابط– بنجامان بوشواري- سليم أملاح– عبدالصمد الزلزولي– أمين عدلي– وليد اشديرة– يوسف النصيري– إبراهيم صلاح– عبدالرزاق حمدالله- أبوخلال زكريا- حارث- أوناحي عزالدين– بلال الخنوس. 

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي قد ضمن التأهل لكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024"، بعدما جاء في المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين وهزيمة.

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