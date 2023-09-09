السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أندية العالم تنعى ضحايا زلزال المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

تقدمت أندية العالم اليوم، بالتعازي للشعب المغربي بعد الزلزال القوي الذي ضرب المغرب وأسفر عن ضحايا وصلت إلى 700 قتيل.

ومن جانبه تقدمت أندية العالم بالتعازي لأهل المغرب وكان أولهم نادي ريال مدريد الإسباني الذي غرد على “تويتر”: “يُعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة. ونتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

 

وعلق نادي ليفربول الإنجليزي: “الجميع في نادي ليفربول يرسل خالص تعازيه إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

من جانبه تقدم نادي برشلونة بالتعازي وقال: “يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا زلزال المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين”.

بينما علق نادي روما الإيطالي وكتب: “خالص التعازي من الجميع في نادي روما إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

كما تقدم نادي اتحاد جدة السعودي بالعزاء وغرد: “اللهم أحفظ المغرب واهلها من كل مكروه”.

وكتب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي: “قلوبنا ودعواتنا مع المتضررين من زلزال المغرب، وخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين”.

 

مصر تعزى المغرب

 وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية، مساء أمس الجمعة. 

وأسفر الزلزال في المغرب عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

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