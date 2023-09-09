أندية العالم تنعى ضحايا زلزال المغرب

تقدمت أندية العالم اليوم، بالتعازي للشعب المغربي بعد الزلزال القوي الذي ضرب المغرب وأسفر عن ضحايا وصلت إلى 700 قتيل.

ومن جانبه تقدمت أندية العالم بالتعازي لأهل المغرب وكان أولهم نادي ريال مدريد الإسباني الذي غرد على “تويتر”: “يُعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة. ونتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

يُعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة. ونتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. #ريال_مدريد — ريال مدريد (@realmadridarab) September 9, 2023

وعلق نادي ليفربول الإنجليزي: “الجميع في نادي ليفربول يرسل خالص تعازيه إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

الجميع في نادي ليفربول يرسل خالص تعازيه إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 9, 2023

من جانبه تقدم نادي برشلونة بالتعازي وقال: “يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا زلزال المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين”.

يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا #زلزال_المغرب، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 9, 2023

بينما علق نادي روما الإيطالي وكتب: “خالص التعازي من الجميع في نادي روما إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

خالص التعازي من الجميع في نادي #روما إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) September 9, 2023

كما تقدم نادي اتحاد جدة السعودي بالعزاء وغرد: “اللهم أحفظ المغرب واهلها من كل مكروه”.

اللهم أحفظ المغرب واهلها من كل مكروه 🇸🇦🇲🇦#زلزال_المغرب pic.twitter.com/85nqGvrg0q — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 9, 2023

وكتب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي: “قلوبنا ودعواتنا مع المتضررين من زلزال المغرب، وخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين”.

قلوبنا ودعواتنا مع المتضرررين من زلزال المغرب، وخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. 🙏🇲🇦 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 9, 2023

مصر تعزى المغرب

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية، مساء أمس الجمعة.

وأسفر الزلزال في المغرب عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.