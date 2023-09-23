السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الطاهرى: إطلاق إصدار نوعى عبر قنوات "المتحدة" للتعريف بإنجازات ومشروعات مصر

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع أخبار قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انطلاق إصدار نوعي عبر قنوات الشركة المتحدة خلال أكتوبر هدفه التعريف بإنجازات ومشروعات مصر. 

قطاع الأخبار بالشركة المتحدة

وكتب “الطاهري” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “إكسترا مشروعات مصر إصدار نوعي تتابعونه على تردد قناة إكسترا لايف مع مطلع أكتوبر شهر الانتصارات”.

وتابع: “الإصدار مهمته التعريف بنحو 10 آلاف مشروع قومي بكل قطاعات التنمية وفي كل محافظات مصر، مشروعات تم تشييدها بكفاح شعب عظيم ورؤية قيادة عظيمة”.

وأضاف: “الإصدار في حد ذاته سيكون مكتبة موثقة يباهي بها هذا الجيل التاريخ ليشهد له ويشهد عليه.. تحيا مصر”. 

ستديوهات الواقع الافتراضي 

وكان الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن منذ أيام عن انتهاء ستديوهات الواقع الافتراضي والبودكاست بقطاع القنوات الإخبارية والانطلاق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣.

وقال في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": “بالتعاون مع مكاتبنا في لندن وواشنطن انتهاء ستديوهات الواقع الافتراضي والبودكاست بقطاع القنوات الإخبارية والانطلاق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ بإذن الله ومع مطلع العام يظهر أول إنتاج محترف لقطاع التطوير والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة 30 N”. 

يذكر أن قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وتم إطلاق أكثر من برنامج جديد. 

كما تشهد خريطة القنوات الإخبارية تطورا ملحوظا ومتميزا، ومن المقرر أن يقوم قطاع القنوات الإخبارية بتقديم احتفالية مختلفة هذا العام للاحتفال بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة بالتعاون مع الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة من خلال تقديم توثيق كامل للحرب من ملفات إدارة الشؤون المعنوية يتم بثه على مدار شهر كامل عبر قنوات الشركة المتحدة. 

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