انطلاق ستديوهات الواقع الافتراضى بقطاع القنوات الإخبارية بـ"المتحدة" 10 أكتوبر

أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، الانتهاء من ستديوهات الواقع الافتراضي والبودكاست بقطاع القنوات الإخبارية والانطلاق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣.

وقال في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "بالتعاون مع مكاتبنا في لندن وواشنطن الانتهاء من ستديوهات الواقع الافتراضي والبودكاست بقطاع القنوات الإخبارية والانطلاق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ بإذن الله ومع مطلع العام يظهر أول إنتاج محترف لقطاع التطوير والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة 30 N".