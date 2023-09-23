السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عامل خردة يقتل زوج شقيقته في الإسماعيلية

حبس
حبس

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملَى خردة- مقيمان بدائرة المركز "أحدهما متوفى والآخر مصاب بجرح قطعى")، بالانتقال وسؤال المصاب قرر حدوث مشادة كلامية بينه وزوج شقيقته (عامل خردة- مقيم بذات العنوان) تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما وإصابة الآخر لخلافات المصاهرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية عامل خردة مصاب بجرح قطعى ضبط المتهم الخلافات

مواد متعلقة

كانت لها عندى فلوس وخُفت تفضحنى.. اعترافات موظف قتل سيدة فى أسيوط

كشف لغز قتل سائق سيارة أجرة وسرقته فى القاهرة

تفاصيل قتل سيدة وإلقاء جثتها فى مصرف مائى بأسيوط

جرائم مأساوية.. قتل وتمزيق وطعن وكلمة السر "خلافات أسرية"

طعنات نافذة في الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جاره في الأميرية

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

اليونيسف لـ"الدستور": الوضع فى ليبيا كارثى.. والأطفال يحتاجون لدعم عاجل

حدث تاريخى.. الأهلى يلعب على برونزية مونديال الأندية للسلة

"العلمين الجديدة" و"العاصمة الإدارية".. نماذج حاضرة فى جلسات مؤتمر دولى بالأردن

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة