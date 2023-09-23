عامل خردة يقتل زوج شقيقته في الإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملَى خردة- مقيمان بدائرة المركز "أحدهما متوفى والآخر مصاب بجرح قطعى")، بالانتقال وسؤال المصاب قرر حدوث مشادة كلامية بينه وزوج شقيقته (عامل خردة- مقيم بذات العنوان) تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما وإصابة الآخر لخلافات المصاهرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.