الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كانت لها عندى فلوس وخُفت تفضحنى.. اعترافات موظف قتل سيدة فى أسيوط

حبس
حبس

"كانت زنانة وعايرتني بالفلوس اللي اقترضتها منها وطالبتني بيهم أكثر من مرة فقتلتها".. بهذه الجملة بدأ موظف سابق بالمعاش في أسيوط، اعترافاته أمام  جهات التحقيق المختصة، بشأن قيامه بقتل ربة منزل بمركز  أول أسيوط بسبب خلاف على مبلغ مالي.

اعترافات قاتل ربة منزل

وكشف المتهم في اعترافاته عن أنه كانت هناك معاملات مادية بينه وبين المجني عليها، وأنه اقترض منها مبلغًا ماليًا مؤخرًا، إلا أنه فوجئ بمطالبتها له بسداد المبلغ المالي، إلا أنه قام بمماطلتها بدعوى أن ظروفه الحالية لا تسمح.

التخلص من المجني عليها

أضاف المتهم أن المجني عليها كررت طلبها أكثر من مرة وقد تسبب ذلك في استيائه الشديد منها، لذا بدأ يفكر في حيلة ماكرة للتخلص من كثرة مطالبتها له بسداد المبلغ المالي، بعد أن هددته بفضحه، مما تسبب له في خوف شديد من الفضيحة، فتوصل إلى فكرة قتلها للتخلص منها للأبد.

استدراج المجني عليها

وتابع المتهم: "أنه أوهم المجني عليها بأنه جهز المبلغ المالي واتفق معها على مقابلته في أحد الأماكن، ثم ركبت معه سيارته الخاصة، حتى وصل لمنطقة لا توجد بها حركة من المواطنين قرب الطريق الدائري بقسم أول أسيوط وبجوار أحد المجاري المائية".

إلقاء جثة المجني عليها في المجرى المائي

وأضاف المتهم خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه عقب أن وصل للمكان اقتاد المجني عليها إلى خارج السيارة، ثم طعنها عدة طعنات قاتلة أدت إلى وفاتها في الحال، وعقب ذلك ألقى المتهم جثة المجني عليها وأداة الجريمة معًا في المجرى المائي -وفقًا لأقواله.

وأقر المتهم أنه عقب ذلك انصرف من مكان الجريمة، حتى كشف رجال المباحث أمره وألقي القبض عليه.

وقد أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة القضية.

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