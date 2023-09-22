حبس 6 شكلوا تنظيمًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار فى القليوبية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس ربة منزل و5 آخرين، لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل الأولى بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما أمرت بالتحفظ على الأدوات المستخدمة بالحفر، وتشكيل لجنة من منطقة آثار القليوبية لفحص المكان إذا كان خاضعًا لهم من عدمه.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالي بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر للتنقيب عن الآثار أسفل منزل مجاور لهم.

وعلى الفور انتقل فريق من قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام 6 أشخاص بينهم ربة منزل، مالكة المنزل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل المنزل، حيث تبين وجود حفرة داخل المنزل بقطر متر وبعمق 6 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بالحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات في حلوان

من ناحية أخرى، قررت نيابة حلوان الجزئية حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات وبيعها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت باستكمال تحريات المباحث وإعداد تقرير نهائي بالواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال بمبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها في حلوان.

بداية اكتشاف الواقعة

كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول بأنه قام بالاتفاق مع أحد الأشخاص، موجود خارج البلاد، لاستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية عبر وسطاء بالقاهرة.

المجني عليه يكشف تفاصيل جديدة

وأوضح المجني عليه أنه حال وصوله لاستلام المبلغ المالى فوجئ بسيارة يستقلها عدد أربعة أشخاص ادعوا بأنهم "رجال شرطة" قاموا باصطحابه إلى دائرة القسم، وأرغموه على التواصل هاتفيًا مع الشخص الموجود خارج البلاد، والادعاء باستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالى المتفق عليه إلى آخر، وعقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالى المشار إليه، قاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية- حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية مقلدة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لصالح آخر، وأقروا بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية.