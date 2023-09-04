كواليس ضبط بواب ينقب عن الآثار أسفل منزل بالهرم

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على حارس عقار، متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة بتنقيب شخص عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط حارس عقار بتهمة التنقيب عن الآثار، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة أحدثها المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

آثار منشأة ناصر

استمعت نيابة منشأة ناصر الجزئية، أمس الأول السبت، إلى أقوال سيدة في وفاة نجلها العامل خلال تنقيبه عن الآثار في منزل سيدة ونجلها، والتي أكدت أنها اشتبهت في الأمر بعد غياب نجلها لأيام.

وقالت السيدة إن ابنها شاب في منتصف العشرين من عمره، عامل، واستعان به من فترة شاب للعمل عنده في المنزل، وهي لم تكن تعلم حقيقة الأمر، ولكن ابنها كان يبلغها بتفاصيل قليلة عن عمله، ويوم الواقعة أخبرها بأنه ذاهب للحفر عند الشاب، وعقب ذلك تغيب عن البيت لمدة خمسة أيام.

وتابعت أن ابنها لم يعتد التأخر خارج المنزل هذه الفترة، وهذا ما جعلها تشك في الأمر خاصة عقب البحث عنه عند أصدقائه وكل أقاربه ومعارفه ولم يعلم أحد عنه شيئا منذ يوم اختفائه، وعندما أبلغت الشرطة وعثروا على جثته متعفنة تعرفت عليه.

وقالت السيدة الأخرى إن لديهم معلومات قديمة وموروثة بأن المنطقة التي يسكنون فيها في منشأة ناصر أثرية وأن بيتهم من البيوت التي لديها «حظ» وأسفلها كنز عظيم مدفون في الأسفل، ولهذا قررت الحفر مع ابنها الذي أحضر عاملا، صديقه، أملًا في الحصول على الكنز المدفون.

وعقب 10 أيام من الحفر تمكنوا من عمل حفرة عمقها 10 أمتار، وفي اليوم التالي حضر العامل لاستكمال عمله، وخلال نزوله في الحفرة لاستكمال الحفر أصيب بالاختناق من التراب وعدم وجود تهوية، وأصيب بحالة إغماء، وبمحاولة إفاقته تبين أنه توفي، فلم يجدا حيلة لإبلاغ أهله خوفًا من المساءلة القانونية، ولكن ببلاغ أمه بتغيبه عن المنزل وبتتبع خطواته تم رصدهما وضبطهما وتحفظوا على الجثة في البيت.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بغياب نجلها، عامل، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.

وبالفحص تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، ونجلها، وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضي، ملك الأولى، بذات العقار محل سكنها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.