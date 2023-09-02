السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عمره ما بات بره البيت".. أقوال والدة ضحية "التنقيب عن الآثار" بمنشأة ناصر

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

استمعت   نيابة منشأة ناصر الجزئية، السبت، إلى أقوال سيدة في وفاة نجلها العامل خلال تنقيبه عن الآثار في منزل سيدة ونجلها، والتي أكدت أنها اشتبهت في الأمر بعد غياب نجلها لأيام.

«عمره ما بات بره البيت» ..أقوال والدة ضحية «التنقيب عن الآثار» بمنشأة ناصر

وقالت السيدة إن ابنها شاب في منتصف العشرين من عمره عامل، واستعان به من فترة شاب للعمل عنده في المنزل، وهي لم تكن تعلم حقيقة الأمر، ولكن ابنها كان يبلغها بتفاصيل قليلة عن عمله ويوم الواقعة أخبرها أنه ذاهب للحفر عند الشاب وعقب ذلك تغيب عن البيت لمدة خمسة أيام.

وتابعت أن ابنها لم يعتد التأخر خارج  المنزل هذه الفترة وهذا ما جعلها تشك في الأمر خاصة عقب البحث عنه عند أصدقائه وكل أقاربه ومعارفه ولم يعلم أحد عنه شيئا منذ يوم اختفائه، وعندما أبلغت الشرطة وعثروا على جثته متعفنة تعرفت عليه.

سيدة تروي كواليس وفاة عامل في حفرة تنقيب عن الآثار بمنشاة ناصر

وقالت السيدة إن لديهم معلومات قديمة ومورثة أن المنطقة التي يسكنون فيها في منشأة ناصر أثرية وأن بيتهم من البيوت التي لديها حظ وأسفلها كنز عظيم مدفون في الأسفل، ولهذا قررت الحفر مع ابنها الذي أحضر عاملا صديقه أملًا في الحصول على الكنز المدفون.

وعقب 10 أيام من الحفر تمكنوا من عمل حفرة عمقها 10 أمتار، وفي اليوم الثالي لذلك حضر العامل لاستكمال عمله وخلال نزول العامل فيها لاستكمال الحفر أصيب بالاختناق من التراب وعدم وجود تهوية وأصيب بحالة إغماء وبمحاولة إفاقته تبين أنه توفي، فلم يجدوا حيلة لإبلاغ أهله خوفًا من المساءلة القانونية، ولكن بلاغ أمه بتغيبه عن المنزل وبتتبع خطواته تم رصدهم وضبطهم وتحفظوا على الجثة في البيت.

بلاغ قسم شرطة منشأة ناصر 

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من إحدى السيدات تفيد بغياب نجلها عامل عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.

وبالفحص تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، ونجلها، وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضي ملك الأولى بذات العقار محل سكنها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

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