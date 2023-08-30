"خوفنا نتحبس".. سيدة تروي كواليس وفاة عامل في حفرة تنقيب عن الآثار

«خوفنا نبلغ نتسجن ومكناش عارفين نعمل إيه في الجثة لحد ما اكتشف أمرنا من رائحتها الكريهة وبلاغ أمه»، بهذه الكلمات أدلت ربة منزل باعترافات تفصيلية أمام نيابة منشأة ناصر الجزئية تؤكد وفاة عامل أثناء حفره معهم للتنقيب عن الآثار .

سيدة تروي كواليس وفاة عامل في حفرة تنقيب عن الآثار بمنشاة ناصر

وقالت السيدة إنه لديهم معلومات قديمة ومورثة أن المنطقة التي يسكنون فيها في منشأة ناصر آثرية وأن بيتهم من البيوت التي لديها حظ وأسفلها كنز عظيم مدفون في الأسفل، ولهذا قررت الحفر مع ابنها الذي أحضر عامل صديقه أملًا في الحصول على الكنز المدفون.

وعقب 10 أيام من الحفر من الحفر تمكنوا من عمل حفرة عمقها 10 أمتار، وفي اليوم الثالي لذلك حضر العامل لاستكمال عمله وخلال نزول العامل فيها لاستكمال الحفر أصيب بالاختناق من التراب وعدم وجود تهوية وأصيب بحالة إغماء وبمحاولة إيفاقته تبين أنه توفي، فلم يجدوا حيلة لإبلاغ أهله خوفًا من المسائلة القانونية، ولكن بلاغ أمه بتغيبه عن المنزل وبتتبع خطواته تم رصدهم وضبطهم وتحفظوا على الجثة في البيت.



بلاغ قسم شرطة منشأة ناصر

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من إحدى السيدات تفيد بغياب نجلها عامل عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.

وبالفحص تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، ونجلها، وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضي ملك الأولى بذات العقار محل سكنها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها.





وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

قرارات النيابة العامة

وقررت النيابة حبس الأم وابنها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء آسرة المتوفي لسماع أقوالهم في الحادث.