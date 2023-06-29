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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجمالية

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الاثار في منطقة الجمالية.

وكانت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قد كشفت عن تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل محل كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المُشار إليه، وأمكن ضبط 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل المُشار إليه ملك أحدهم، وعُثر بداخله على حفرة بعمق 5 أمتار، والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

التنقيب عن الآثار منطقة الجمالية مديرية امن القاهرة

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