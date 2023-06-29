التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الجمالية

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الاثار في منطقة الجمالية.

وكانت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قد كشفت عن تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل محل كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المُشار إليه، وأمكن ضبط 4 أشخاص أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل المُشار إليه ملك أحدهم، وعُثر بداخله على حفرة بعمق 5 أمتار، والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.