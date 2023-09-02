"إحنا عمال يومية".. اعترافات المتهمين في صفقة بيع الآثار بمصر القديمة

«إحنا عمال ومستنين شغل يومية».. بهذه الكلمات أدلى المتهمون بالاتجار في القطع الآثرية باعترافات تفصيلة أمام نيابة مصر القديمة الجزئية.

اعترافات المتهمين في صفقة بيع الآثار بمصر القديمة

وقال المتهمون إنه بالفعل كان تم الاتفاق بينهم وبين آخرين للتنقيب عن الآثار، وذلك لإنهم عمال يومية ويتلهفون للعمل خاصة أنهم ساعات ينتظرون دون أن يحصلوا على عمل، وعندما تم الاتفاق معهم من آخرين وافقوا على ذلك.

كما تبين أنه كان بحوزتهم حبال وأدوات حفر وليس قطع آثرية، ولم يعلموا شيئا عن القطع الحجرية المضبوطة.

بينما اعترف آخرين بأنهم بالفعل كانوا يستعينوا بالعمل للحفر والتنقيب عن الآثار وسبق أن تمكنوا من العثور على قطع حجرية تم تسويقها على مواقع الفيسبوك ولا يعلمون مدى آثريتها، وتقابلوا مع الطرف الثالث لعرض القطع المضبوطه للبيع.

كان المتهمون اعترفوا بسابقة تعرفهما على الطرف الثاني "الوسطاء" من خلال موقع "فيسبوك" وقيامهما بإيهامهم بعرض قطعة أثرية للبيع المضبوطة بحيازتهما.

وفي سبيل ذلك قام الطرف الثاني بالاتفاق مع المشتري للقطعة، وطلبوا منهم التقابل في مكان الضبط مع الطرف الثالث "المشتري" لإتمام عملية البيع.

وقررت نيابة مصر القديمة، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض القطع الحجرية المضبوطه لفحصها من قبل لجنة آثرية لبيان آثريتها من عدمه.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة مصر القديمة



كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 12 أثناء إتمام صفقة بيع آثار بمصر القديمة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تلاحظ تجمع مجموعة من الأشخاص أثناء قيام اثنين منهم بعرض قطعة حجرية يشتبه في أثريتها.

بالفحص واستبيان الأمر، تم ضبط كل من طرف أول "بائعين" شخصين حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما قطعة حجرية يشتبه في أثريتها، وطرف ثاني "وسطاء" 5 أشخاص، وطرف ثالث "مشترين": 5 أشخاص.

أيدوها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.