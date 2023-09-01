ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 12 أثناء إتمام صفقة بيع آثار بمصر القديمة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تلاحظ تجمع مجموعة من الأشخاص أثناء قيام اثنين منهم بعرض قطعة حجرية يشتبه في أثريتها.

وبالفحص واستبيان الأمر، تم ضبط كل من (طرف أول "بائعين" شخصين) حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما قطعة حجرية يشتبه في أثريتها، و(طرف ثاني "وسطاء" 5 أشخاص)، و(طرف ثالث "مشترين": 5 أشخاص).. وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف الطرف الأول بسابقة تعرفهما على الطرف الثاني "الوسطاء" من خلال موقع "فيسبوك" وقيامهما بإيهامهم بعرض قطعة أثرية للبيع المضبوطة بحيازتهما، وفي سبيل ذلك قام الطرف الثاني بالاتفاق مع المشتري للقطعة، وطلبوا منهم التقابل في مكان الضبط مع الطرف الثالث "المشتري" لإتمام عملية البيع.

وبمواجهة الطرف الثاني والثالث بما جاء في أقوال الطرف الأول، أيدوها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



عقوبات سرقة الآثار وفقًا لقانون حماية الآثار

تنص المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر في محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بهدف الحماية القانونية لآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.