الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس عصابة متهمة بالتنقيب عن الآثار فى المعصرة

جريدة الدستور

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بغرفة المشورة استمرار حبس تشكيل عصابي، مكون من 4 أشخاص، تخصص في التنقيب عن الآثار، 45 يومًا للمرة الأولى، وأمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة، وعرض المتهمين على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم أم لا.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة جرى اكتشافها من قبل مصدر سري لأحد الضباط بوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، وبعمل التحريات تبين قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، ملك أحد الأشخاص غير متواجد ويعمل بإحدى الدول خارج مصر.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار المشار إليه، وضبط 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 12 مترا، كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

ووفقًا لاعترافات المتهمين أمام محقق النيابة، أدلوا بأن المضبوطات أدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأن وجودهم بالمكان كان بقصد قيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

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