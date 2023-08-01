إحالة مسجل خطر يسرق الشقق السكنية بمصر القديمة للجنايات

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة مسجل خطر، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بسرقة الشقق السكنية.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مسجل خطر؛ لتورطه في سرقة محتويات الشقق السكنية بمنطقة مصر القديمة.

وكان قسم شرطة مصر القديمة، قد تلقى بلاغًا يفيد سرقة محتويات شقة سكنية في ظل غياب الأسرة وذهابها لقضاء الأجازة الصيفية في الإسكندرية.



وتبين أنه بمجرد عودة أفراد الأسرة تبين سرقة المنزل، وتم إثبات المحتويات المسروقة وكانت مفروشات وأبرزها أنبوبة الغاز، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة تبين تردد المتهم مسجل خطر سرقات من فئة «أ»، وتم ضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.