الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد والمشدد لمتهمين بقتل آخر خلال التنقيب عن الآثار بالعياط

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، "أحمد.ع" المتهم بتكوين تشكيل عصابي بالسجن المؤبد، بتهمة قتل آخر أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة العياط.

كما عاقبت المحكمة  "رضا. ع" بالسجن المشدد  15 سنة، لاشتراكه مع الأول في جريمة القتل وعاقبت المحكمة المتهمين جميعًا بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التنقيب عن الآثار.

حملت القضية رقم 11258 لسنة 2021 جنايات العياط، والمقيدة برقم 5752 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة.

قائمة الاتهامات المسندة للمتهمين في القضية

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين "أحمد. ع"، 35 سنة، عاطل، و"رضا. ع"، 45 سنة، عاطل، اشتركوا في قتل المجني عليه محمد حسين عبد الودود، وأن المتهمين و"جهاد. ع"، 30 سنة عامل، و"محمد. ع"، 42 سنة يعمل بشركة، و" سامح. ف"، 29 سنة عامل، "محمد. م"، نجار في يوم 30 أغسطس لسنة 2023، قاموا بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني والمجني عليه في تشكيل عصابي يتخصص في التنقيب على الآثار.

و أضاف أن المتهم الأول قام بقتل المجني عليه "محمد. ح" عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأنه عقد العزم على الخلاص منه، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريا استقر بجسده قاصدًا قتله فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة محل الاتهام السابق وأمد بالسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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