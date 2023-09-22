الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل قتل سيدة وإلقاء جثتها فى مصرف مائى بأسيوط

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط، بمديرية أمن أسيوط، بالعثور على جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بأحد المجاري المائية بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظفا بالمعاش- مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر باقتراضه مبالغ مالية من المجنى عليها، ولدى قيامها بالتوجه إلى مسكنه ومطالبته بسداد المبالغ المالية، أثار ذلك حفيظته، خاصةً لقيامها بفضحه، فعقد العزم على التخلص منها، حيث قام باستدراجها واصطحابها في سيارته إلى الطريق الدائري بدائرة القسم، بجوار المجرى المائي المشار إليه، واعتدى عليها بسلاح أبيض "سكين"، وتخلص منه بالمجرى المائي، وأحدث إصابتها.

ثم قام بإلقاء جثتها بالمجرى المائي المُشار إليه، وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.

أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة أول أسيوط مديرية امن أسيوط جثة المجاري المائية

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