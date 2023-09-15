حبس متهمين بحيازة الهيدرو في بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق بمحافظة القاهرة حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ للإتجار في المواد المخدرة، حيث ضبطا وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو.

ضبط تاجري مخدرات بمدينة بدر

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمين بالدقهلية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كجم – 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين للتواصل بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.