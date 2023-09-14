حبس مسجل خطر ضبط بكيلو حشيش قبل ترويجه في بنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات وابتزاز"، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط مسجل خطر لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "صبري م س"، 31 سنة، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات وابتزاز"، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط مسجل خطر بـ 35 طربة حشيش في طنطا

في سياق متصل ، تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد أحمد الكفراوى، من ضبط مسجل خطر وبحوزته 35 طربة حشيش خلال محاولته ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عاصم مدير مباحث الغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الكفراوى رئيس مباحث قسم أول طنطا، والنقباء يوسف خالد ومحمد الشرقاوى معاونى المباحث، من ضبط "س.ش" مسجل خطر، وبحوزته 35 طربة حشيش وبندقية خرطوش.