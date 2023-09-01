الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 289 قضية مخدرات و119 قطعة سلاح نارى

سلاح ناري
سلاح ناري

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (289) قضية مخدرات و(119) قطعة سلاح ناري وتنفيذ (65161) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبة حيازة أو إحراز المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالتالى:- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

وزارة الداخلية مديريات الأمن أعمال البلطجة وضبط الخارجين سلاح نارى بندقية آلية

مواد متعلقة

فنى كهرباء ينصب على زميله فى 100 ألف جنيه بسوهاج

إصابة 22 مواطنًا فى انقلاب سيارتى ميكروباص بالجيزة

حريقان فى السلام والوراق.. وغريق بالمنيب

وفاة بجرعة مخدرات فى أبوالنمرس.. وحادثة تودى بمواطن فى كرداسة

تسرب غاز دون إصابات فى أطفيح.. وحريق شقة وسيارة بالجيزة

ضبط المتهمين بسرقة شقة في الوايلي

ضبط متهمين بإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بالقليوبية

ضبط 4 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام بمجموع 282 سنة حبسًا

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

ضبط المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما

انخفاض نسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية

رحيل الشاعر كريم العراقى.. كتب 70 أغنية لكاظم الساهر

الحكومة تنفى تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى

رئيسة مجلس أعمال "بريكس": انضمام مصر يدعم البنية التحتية لمنطقة التجارة الحرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال