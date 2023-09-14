الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى دمياط

حبس
حبس

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عاطلين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة في دمياط وذلك 4 أيام ذمة استكمال التحقيقات. 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 20 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الاموال العامة الاتجار في المواد المخدرة دمياط مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر

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