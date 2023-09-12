حبس 3 متهمين بحيازة المواد المخدرة بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بغرض ترويجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة والمتهمين ، كما أمرت بإرسال عينه من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها .

تفاصيل ضبط كمية من المواد المخدرة

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين أقرا بحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.5 كيلو وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 700 جرام، بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها .

بداية الواقعة كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأمن العام يضبط 5 قضايا اتجار بالمخدرات

وفى سياق متصل، نجحت الجهود في ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبطت خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلوجرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلوجراما- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلوجرام- كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.

كما ضبط بحوزة المتهمين 48 قطعة سلاح ناري عبارة عن "15 بندقية آلية- 15 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 16 فرد محلى- عدد من الطلقات - 3 خزينة) بحوزة 36 متهم لـ20 منهم معلومات جنائية وضبط 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,470 كيلوجرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 522 حكما قضائيا متنوعا.