الأمن يحبط ترويج "برشام مخدر" بـ40 مليون جنيه فى القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تشكيل عصابي تخصص في تصنيع عقاقير مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية بقصد الاتجار بالقاهرة.

جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام "4 أشخاص" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهم مُتخذين من أحد الأماكن المستأجرة مصنعاً ومخزناً بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على "عدد 5514 قرصًا مخدرًا- عدد 222,000 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية- كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات والخامات الخاصة بالتصنيع"، وكذا ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"- سيارتين.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد الاتجار وكذا استخدام سيارتين للنقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"40,000,000 مليون جنيه تقريباً".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 مصانع بدون ترخيص

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "القاهرة- الجيزة"، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى:

فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط "6 مصانع– محل" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (7,120 طن مواد غذائية – 3,75 طن لحوم مُصنعة – 576 لتر زيت طعام- 2080 عبوة كانز- 2040 زجاجة مياة معدنية- 1,270 كيلو جرام دواجن- 420 كيلو جرام دهون- 1,310 كيلو جرام لحوم مُجمدة– 1,620 طن مخللات ولحوم وأسماك مُجمدة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية والأدوية البيطرية" تم ضبط "2 مخزن- محل- عيادة بيطرية" بدون ترخيص بمضبوطات بلغت "10,250 طن أعلاف حيوانية- 127 عبوة أدوية بيطرية- 30 طن أسمدة ومخصبات زراعية" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.