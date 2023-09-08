الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 306 قضايا مخدرات و167 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

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قضايا المخدرات

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (306) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (327) متهم ضُبط خلالها الآتى، كمية من مخدر الحشيش وزنت (126,082 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (43,650كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,704 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,220كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (3,650 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,190 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,002 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (695 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (360جرام)، و (4131) قرص مخدر.

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الأسلحة النارية

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (167 قطعة سلاح نارى بحوزة 142 متهمًا)  وذلك على النحو التالي: (24) بندقية آلية، بندقية رصاص، (21) بندقية خرطوش، (3) طبنجات، (118) فرد محلى، (406) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، وضبط (213) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام

فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (83897) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى، (342) حكم جناية، (26708) حكم حبس جزئى، (4464) حكم حبس مستأنف، (41420) حكم غرامة، و(10963) مخالفة.

التشكيلات العصابية

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية  عن ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما(5متهمين)إرتكبوا (9) حوادث متنوعة، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (29) متهم.

الدراجات النارية

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (14) متهم، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (290) دراجة نارية مخالفة.

المخالفات المرورية

فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (26619) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية حائزى الأسلحة النارية والبيضاء قضايا المخدرات الأسلحة النارية التشكيلات العصابية البلطجة والدراجات النارية

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