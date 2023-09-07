الأمن العام يضبط 3 هاربين من 263 سنة سجنا بـ3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام، جهوده في ملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال استهدافهم بمأموريات أمنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة وضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط عامل بمسجد مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 62 سنة وكفالات مالية فى 106 أحكام قضائية "جزئي، مستأنف" بتهم تبديد.

ضبط مدير مكتب للاستثمار العقاري محكوم عليه بـ 69 سنة حبس

كما تم ضبط مدير مكتب للاستثمار العقاري مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، محكوم عليه بالحبس 69 سنة وكفالات مالية فى 129 حُكم قضائيا "مستأنف، جزئي" بتهم "شيكات، تبديد".

كما تم ضبط صيدلانية مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، محكوم عليها بالحبس 132 سنة، وكفالات مالية فى 61 حُكما بتهم "تبديد، شيك" وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.