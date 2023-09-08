الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات التعدي على بائع بالمرج وتضبط سائقا عرض حياة المواطنين للخطر

الداخلية
الداخلية

فيديوهات كثير يتداولها المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، وتنتشر هذه الفيديوهات بشدة، وتسبب حالة من القلق مع سرعة  تداولها خاصة في الحالات الإنسانية أو بعض التجاوزات.

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"زفة عريس".. "الداخلية" تكشف حقيقة تعريض قائدي سيارتين المواطنين للخطر بطريق الإسكندرية

وتحرص وزارة الداخلية على متابعة ورصد هذه الفيديوهات والتعامل الفوري معها، وكشف كافة ملابساتها لتعيد الهدوء لمواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى عقب كشف كافة الأمور وتوضيحها وأيضا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

فيديو التعدي على بائع بالمرج

في منطقة المرج، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر شخصًا يعتدى بالضرب على أحد الباعة الجائلين، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات هذا الحادث. 

وبعد إصدار إذن من النيابة العامة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ويقيم في دائرة القسم وأثناء التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بهدف الحصول على مبالغ مالية من البائع، مقابل السماح له بالبقاء في المكان. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

سائق يعرض حياة المواطنين للخطر بمدينة نصر

في مدينة نصر، تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام سائق سيارة بالسير برعونة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات هذا الفيديو. 

يتضمن هذا المقطع الادعاء بأن السائق قام بتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر أثناء قيادته بسرعة فائقة في دائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة.

تبين من خلال التحريات والفحص أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشادة كلامية بين السائق المذكور وإحدى السيدات بدائرة القسم حول أولوية المرور، وتبين أن كلًا منهما انصرف دون حدوث أي تداعيات. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط السائق واعترف بقيامه بالمشادة الكلامية التي ذكرت سابقًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

فيديو تعريض حياة المواطنين للخطر

في محافظة الإسكندرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله قائدا سيارتين يقومان بحركات استعراضية والسير برعونة، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يظهر قائدان لسيارتين يقومان بحركات استعراضية والسير برعونة خلال حفل زفاف على أحد الطرق بالإسكندرية، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر. 

وبعد عمليات الفحص والتحري، تم تحديد وضبط قائدي السيارتين المشار إليهما، وتبين تعمدهما إخفاء بيانات اللوحات المعدنية الخلفية للسيارتين وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة.

التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وزارة الداخلية فيديو التعدي على بائع بالمرج سائق يعرض حياة المواطنين للخطر بمدينة نصر فيديو تعريض حياة المواطنين للخطر محافظة الاسكندرية

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