رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية من الموضوعات الأكثر بحثًا، عبر محركات البحث المُختلفة.

وأعلنت وزارة الداخلية، فبراير الماضي، قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بـ معهد معاوني الأمن، والبدء في إجراء اختبارات القبول بالأماكن التي أقرّتها الوزارة في المحافظات.

ويتم التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وفق ما أكدته الوزارة في بيان، مُشيرة إلى سحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب.

مقار معاهد التدريب الشرطية

أعلنت وزارة الداخلية مقار معاهد التدريب التي يُسحب منها أوراق الالتحاق، وهي معهد معاونى الأمن بطرة "ذكور" بمحافظات (القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد) ومعهد معاونى الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات (البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية) ومعهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا) ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حي الكوثر "ذكور") بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

ويتم التقديم لمعاهد معاوني الأمن، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، كذلك الاستفسار عن كافة التفاصيل المستقبلية، وذلك من خلال هذا الرابط هنــــــــــــــا.

شروط القبول بمعهد معاوني الأمن

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 19 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم تمضي على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

المزايا الممنوحة للمتقدمين:

هي تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.