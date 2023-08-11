الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزارة الداخلية تُنظم بطولتي الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد

بطولتي الجمهورية
بطولتي الجمهورية لرياضة التقاط الأوتاد

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية بطولتي الجمهورية (لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة - لالتقاط الأوتاد نهائي كأس مصر) بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط والذى يعد صرحاً رياضياً يُدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.. حيث أُقيمت فعاليات كل بطولة على مدار يومين بمشاركة عدد من الفرسان والفارسات. 

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التي تساعد على إتاحة أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، واسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة في البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية الكاملة بمختلف المسابقات بالإضافة لتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

وفي ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء احتفالية بحضور أعضاء الاتحاد المصري للفروسية وممثلي لجان التحكيم.

ومن جانبهم أشاد المشاركين بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.

الإتحاد المصرى للفروسية الريادة المصرية الرعاية الطبية المنافسات الدولية بمنطقة عين الصيرة لجان التحكيم وادي الفروسية

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