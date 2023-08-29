رابط تقديم كلية الشرطة 2023 وشروط القبول.. لينك وزارة الداخلية الرسمي

رابط تقديم كلية الشرطة 2023 من الموضوعات الأكثر بحثًا خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تصدَّر مؤشرات "جوجل" البحثية وجاء ضمن الموضوعات الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية رابط تقديم كليه الشرطه 2023، والشروط اللازمة للتقديم في كلية الشرطة لعام 2023.

شروط التقديم في كلية الشرطة 2023

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، شروط القبول في كلية الشرطة لعام 2023، ويتم قبول الطلاب الذين حصلوا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية مع مجموع لا يقل عن 65٪ للعام الحالي أو العام الماضي، ومدة الدراسة في كلية الشرطة 4 سنوات.

خطوات التقديم في كلية الشرطة 2023

قم بالدخول على موقع وزارة الداخلية الرسمي هنـــــــــا.

قم بالضغط على دليل الخدمات.

قم باختيار الالتحاق بأكاديمية الشرطة.

قم بالضغط على إنشاء حساب.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

قم باضغط على التحقق للإنشاء.

قم بتسجيل الدخول في حسابك.

قم بعمل طلب الالتحاق.

اختيار موعد لأداء اختبار القدرات.

تحديد موعد سحب الملف.

تنسيق كلية الشرطة 2023

جاء تنسيق كلية الشرطة 2023 فجاء للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الحالي 2022-2023، بحد أدنى 65%، وتكون مدة الدراسة بكلية الشرطة للطالب الحاصل على شهادة إتمام الثانوية العامة هي 4 سنوات دراسية فقط.

موعد التقديم فى كلية الشرطة 2023

يشار إلى أنه تم فتح باب التقديم لكلية الشرطة 2023 من يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، وتستمر مدة التقديم بكلية الشرطة لمدة 24 يوماً، أي تستمر التقديمات بكلية الشرطة حتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023.

شروط القبول في كلية الشرطة 2023