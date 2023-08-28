لينك تقديم كلية الشرطة 2023.. وشروط الالتحاق بها ومصروفات الدراسة

لينك تقديم كلية الشرطة 2023 محور اهتمام مئات الآلاف من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلهما من شهادات والمتقدمين بطلبات للالتحاق بأكاديمية الشرطة خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة 2024.

لينك تقديم كلية الشرطة 2023

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والمتقدمين بطلبات الالتحاق بكلية الشرطة والذين خضعوا لاختبارات كلية الشرطة معرفة نتائج قبولهم من عدمه من خلال لينك تقديم كلية الشرطة 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس لتوفير الوقت والجهد.

يختار الطالب أيقونة خدمات أكاديمية الشرطة وإدخال كافة بيانات الطالب الشخصية واتباع كافة التعليمات والخطوات لمعرفة نتائج اجتياز الطالب من عدمه لكافة اختبارات الطبية والنفسية وكشف الهيئة المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة التابعة لأكاديمية الشرطة خلال العام الدراسي المقبل من عدمه.

شروط الإلتحاق بأكاديمية الشرطة 2024

يجب توافر عدة شروط للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وهى كما يلي:-

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة .

ألا يكون اسمع مندرج في قوائم الإرهابيين.

ألا يكون قد فصل من الخدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

أن يكون المتقدم مستوفي لشروط اللياقة البدنية والصحية.

ألا يقل طول الطالب المتقدم عن 170 سم.

ألا يزيد سن الطالب في شهر أكتوبر القادم عن 22 سنة.

اجتياز الكشف الطبي واختبارات اللياقة البدنية.

ألا يكون الطالب متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

ألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل عين ويصرح بالكشف بنظارة.

مصروفات الدراسة لكلية الشرطة

حدد قانون أكاديمية الشرطة قيمة مصروفات الدراسة للطلاب الجدد بـ 3 آلاف جنيه مصري فقط لا غير عن كل عام دراسي بينما تتحمل الدولة باقي المصروفات من :-

نفقة التعليم.

الطعام.

الانتقالات.

إقامة الطالب أثناء الدراسة.