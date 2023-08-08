رابط تقديم كلية الشرطة 2023 وشروط الالتحاق بها

يسعى طلاب الثانوية العامة إلى تقديم كلية الشرطة 2023 فهي واحدة من الكليات التي يبحث عنها عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، وتحدد كلية الشرطة بعض الشروط للالتحاق بها، تعرضها الدستور في التقرير التالي رابط تقديم كلية الشرطة 2023 والشروط .

رابط تقديم كلية الشرطة 2023

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة 2023 من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية بمجموع 65%، ويستطيع الطلاب الدخول على موقع وزارة الداخلية من https://enationality.moi.gov.eg/Home/Index، ثم الضغط على أيقونة الالتحاق بأكاديمية الشرطة، سجل البريد الالكترونى وكلمة المرور.

وفي حال عدم وجود حساب اضغط على إنشاء حساب جديد، بعد انتشار الحساب الجديد، سجل الدخول وقوم بعمل طلب الالتحاق، ثم اختار موعد من بين ثلاثة مواعيد لأداء اختبار القدرات، تحديد موعد سحب الملف، ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة.

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شروط تقديم كلية الشرطة 2023

حددت كلية الشرطة شروط الالتحاق بها وهي أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين ، وأن يكون الطالب حسن السيرة والسمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وحددت كلية الشرطة 2023 شروط اللياقة الصحية والنفسية للطالب المتقدم لكلية الشرطة وهي ألا يقل طول قامة المتقدم عن 170 سم، وألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة، واجتياز الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة بتقديم كلية الشرطة.