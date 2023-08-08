الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط القبول في الكلية الحربية 2023 للثانوية والضباط المتخصصين

الكلية الحربية
الكلية الحربية

مع بدء تقديم الكلية الحربية 2023 ومعرفة تنسيق الكليات العسكرية 2023 يبدأ الطلبة في البحث عن شروط القبول في الكلية الحربية 2023.

تنسيق الكلية الحربية 2023 

تقبل الكلية الحربية 2023 الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية. 

تنسيق الكلية الحربية 2023 : القسم العلمى 70% فأكثر - القسم الأدبى 75% فأكثر.

مدة الدراسة في الكلية الحربية 2023 هي 4 سنوات دراسية ( ميلادية ).

يُمنح الخريج من الكلية الحربية 2023 درجة  بكالوريوس العلوم العسكرية - بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية .

موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023 

تأتي شروط القبول في الكلية الحربية 2023 طبقا لما نشره موقع تنسيق الكليات العسكرية 2023 

لطلاب الثانوية العامة 2023.. شروط القبول في الكلية الحربية 2023

أولا (الثانوية العامة ومايعادلها – المحاربين) :

أولا (الثانوية العامة ومايعادلها – المحاربين) : أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخري.

  1. أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى ) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2022 أو عام 2021 .
  2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.
  3. ألا يكونَ الطالب قد استقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد أو مدرسة.
  4. أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.
  5. أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية / مدنية.
  6. ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبياً من أى كلية/معهد عسكرى/مدرسة عسكرية.
  7. ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.
  8. ألا يقل طول الطالب لجميع الكليات عن (170 سم) كحد أدنى.
  9. أن يكون الطالب لائق طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي علي الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية .
  10. أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبار.
  11. أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد وللمرة الأولى فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز.
  12. أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية.
  13. أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار.
  14. أن يجتاز الطالب بتفوق اختبار المعلومات العامة.
  15. أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل أيضاً ( التحاليل التخصصية المتقدمة).
  16. بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها موجودة على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على (الإنترنت) وهو https://tansiq.mod.gov.eg
  17. أن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2021.
  18. أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى ( اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي ) .
  19. يُحسـب المجمـوع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع .
  20. أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم ، مع التأكيد على أن تكون البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجده بالكلية .
  21. أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا أو الأكاديميات ) .
  22. يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى .

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الضباط المتخصصين.. شروط القبول في الكلية الحربية 2023 

وتأتي شروط القبول في الكلية الحربية 2023 للضباط المتخصصين

جميع الشروط العامة السابقة.

أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم

ألا يقل الطول عــن ( 170 سم ) للذكور ، (155 سم) للإناث.

يُسمح للضباط الإحتياط و الضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة بالتقدم بنفس الشروط والضوابط

أن تلتزم الطالبات المقبولات بالكلية الحربية بارتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابي بذلك .

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