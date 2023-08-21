الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 وموعد انتهاء التقديم

كلية الشرطة 2023
كلية الشرطة 2023

يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية أو ما يعادلها عن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 لمعرفة نتائج الإلتحاق بأكاديمية الشرطة من عدمه خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يتم إعلان أسماء المقبولين للدراسة والمجتازين لكافة الاختبارات.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023

تنشر أكاديمية الشرطة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) أسماء الطلاب المقبولين للإلتحاق بالدفعة الجديدة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها.

يذكر أن أكاديمية الشرطة تهدف إلى تخريج كادر أمني دارس لبرامج وعمليات ذات جودة عالية وإنشاء نظام فعال يرتقي بالعملية التعلمية والتدريبية والانضابطية والبدنية ويصل بها للريادة وتوفير بيئة فعالة تضمن جودة المنتج المني على نحو مميز للخريجين في المستوى المهني والمعرفي والتعليمي والمهاري والبدني والاستعانة بخبرات القيادات الأمنية في كافة مسارات العمل الشرطي كما تهدف الأكاديمية بالاهتمام بالنواحي الثقافية والفنية والابداعية للطلاب والدراسين.

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي

رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 وخطوات الاستعلام عنها

موعد التقديم بكلية الشرطة 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها الراغبين في أداء اختبارات كلية الشرطة للإلتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 خلال الفترة من يوم 1-31 أغسطس الجاري حيث تتم اخبار الطالب بموعد أداء الاختبارات وفقا للجدول المعلن عند سحب الملف من مقر الأكاديمية.

يخضع الطلاب المتقدمين إلى اختبارات للياقة البدنية والصحية والنفسية وكشف طبي شامل لمعرفة مدى سلامة الطالب صحيا وسلامته وصالحتيه للدراسة بالأكاديمية والعلوم الأمنية والخضوع لكشف هيئة متكامل وفقا للشروط التي يجب توافرها في الطلاب الجدد المتقدمين للدراسة بأكاديمية الشرطة والعلوم العسكرية.

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رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 وخطوات الاستعلام عنها

شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة 2023

قبل معرفة رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 يجب على الطلاب المتقدمين توافر الشروط اللازمة فيهم للتقديم والتي تتلخص فيما يلي:-

  • أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
  • أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  • ألا يكون متنزوجا.
  • ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة الحكومية بحكم أو قرار تأديبي.
  • أن يكون مستوفيا لشروط الياقة الصحة والبدنية والسن.
  • ألا يقل طوله عن 170 سم.
  • ألا يزيد سنة في أول أكتوبر عن 22 سنة.

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