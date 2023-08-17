الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رابط الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي

كلية الشرطة
كلية الشرطة

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بأوراقهم للالتحاق بكلية الشرطة، خلال الفترة الماضية، ويمكن للطلاب الذين تقدموا بأوراقهم الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي ورقم الملف.

نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023

ويمكن  للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2023، أن يستعلموا عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2023 بالرقم القومي، ورقم الملف.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الاختبارات من خلال خطوات بسيطة وهي:

1- الدخول على رابط نتيجة كلية الشرطة 2023 من خلال الرابط من هنا.

2- تسجيل الدخول بحساب الطالب المسجل على موقع  وزارة الداخلية.

3- يسجل الطالب الرقم القومي ورقم الملف الخاص به.

4- يدخل الطالب على دخول ليعرف تفاصيل النتيجة.

تعرف على موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024

رابط تقديم كلية الشرطة 2023 وشروط الالتحاق بها

لينك تقديم كلية الشرطة 2023 وشروط قبول الطلاب

تقديم كلية الشرطة 2023 وشروط الالتحاق بها

شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2023

ووضعت وزارة الداخلية شروطًا للتقديم في كلية الشرطة تضمنت الآتي:

-أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصريين الأصل والجنسية، وعدم حمل أي جنسية لدولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه. 

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة سواء بالحكومة أو القطاع العام بحكم أو تأديبيا، وألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية بالنسبة لحملة الثانوية.

- ألا يقل الطول عن 170 سنتيمترا، ولا يزيد الوزن الطول عن 90، ويجتاز كل الاختبارات الخاصة بالقبول، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج. 

ـ يجب أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة البدنية والصحية والسمات الشخصية والسن.

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