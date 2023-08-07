الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

لينك تقديم كلية الشرطة 2023 وشروط قبول الطلاب

كلية الشرطة
كلية الشرطة

لينك تقديم كلية الشرطة 2023.. بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، يبحث العديد مكن الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية عن خطوت التقديم والالتحاق بكلية الشرطة لعام 2023، بعد إعلان وزارة الداخلية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بكليات الشرطة.

وتيسيرًا علي الطلاب ترصد الدستور خلال التقرير التالي بالتفصيل كيف يمكن للطلاب من أبنائنا الراغبين في التقديم بكليات الشرطة الدخول علي الموقع المخصص لذلك والتقديم عليه.

خطوات التقديم لكلية الشرطة 2023

تيسيرًا علي الطلاب اتاحت وزارة الداخلية، رابط اليكتروني يمكن من خلاله للطلاب التقديم علي كليات الشرطة وذلك من خلال الرابط التالي من هنا.

وبمجرد أن يضغط الطالب علي اللينك تظهر اللوحة لرئيسة للموقع منن بينها مواقع الحهات الشرطية ..والتي تشمل كافة الجهات والمواقع المختلفة لوزارة الداخلية  ومن بينها أكاديمية الشرطة.

وبمجرد الضغط علي موقع أكاديمية الشرطة يختارالتقديم للكلية

ويقوم الطالب ب إنشاء حساب.

- ثم يتم بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال إنشاء الحساب.

- واضغط على زر التحقق للإنشاء

- تسجيل الدخول في حسابك

- تقوم بعمل طلب الالتحاق.

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تقديم كلية الشرطة 2023 وشروط الالتحاق بها

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شروط التقديم لكلية الشرطة 2023

وخلال مؤتمر رسمي تم الاعلان عن الشروط الواجب توافرها في الراغبين للانضمام الى كلية الشرطة عام 2023 وهي

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم من أبوين مصريين الجنسية.

- أن يكون المتقدم محمود السيرة.

- أن يكون المتقدم حسن السمعة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو موجود على قوائم الإرهابيين.

- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- أن يكون المتقدم مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

- ألا يقل طول قامته عن 170 سم.

- ألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية.

- ضرورة استكمال شروط القبول في كلية الشرطة 2023 اللياقة الصحية والنفسية.

- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

- ألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح بالكشف بنظارة.

- ألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية.

- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.

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