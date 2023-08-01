فتح باب التقديم في كلية الشرطة اليوم

بدأت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء في فتح باب تقديم طلبات التقديم في كلية الشرطة لعام 2023، ويتم تقديم طلبات الالتحاق الكترونيا عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

وتتم إجراءات تقديم طلبات الالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moi.gov. eg، ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليه حيث يتم اتباع الخطوات الآتية: