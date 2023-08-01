الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فتح باب التقديم في كلية الشرطة اليوم

كلية الشرطة
كلية الشرطة

بدأت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء  في فتح باب تقديم طلبات التقديم في كلية الشرطة لعام 2023، ويتم تقديم طلبات الالتحاق الكترونيا عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية. 

وتتم إجراءات تقديم طلبات الالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moi.gov. eg، ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليه حيث يتم اتباع الخطوات الآتية:

  • بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت يتم الدخول منه على صفحة أكاديمية الشرطة.
  • ويقوم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة "الاسم رباعي، الرقم القومي، رقم المحمول"، ويتم التحقق من صحة البيانات من خلال المنصة الرقمية المرتبطة بقطاع الأحوال المدنية.
  • في حالة التقدم في يوم سابق للموعد المحدد لفتح باب القبول تظهر رسالة مدونًا بها الموعد المحدد للتقدم للكلية.
  • في حالة التقدم في الموعد المحدد، يتم احتساب تاريخ الميلاد إلكترونيًا والتحقق من توافر شرط السن المطلوبة، والتحقق من عدم سابقة التقدم في نفس العام.
أكاديمية الشرطة كلية الشرطة 2023 تقديم طلبات التقديم في كلية الشرطة 2023

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان