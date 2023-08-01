فتح باب التقديم في كلية الشرطة اليوم
بدأت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء في فتح باب تقديم طلبات التقديم في كلية الشرطة لعام 2023، ويتم تقديم طلبات الالتحاق الكترونيا عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.
وتتم إجراءات تقديم طلبات الالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت www.moi.gov. eg، ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليه حيث يتم اتباع الخطوات الآتية:
- بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت يتم الدخول منه على صفحة أكاديمية الشرطة.
- ويقوم المتقدم بإدخال البيانات المطلوبة "الاسم رباعي، الرقم القومي، رقم المحمول"، ويتم التحقق من صحة البيانات من خلال المنصة الرقمية المرتبطة بقطاع الأحوال المدنية.
- في حالة التقدم في يوم سابق للموعد المحدد لفتح باب القبول تظهر رسالة مدونًا بها الموعد المحدد للتقدم للكلية.
- في حالة التقدم في الموعد المحدد، يتم احتساب تاريخ الميلاد إلكترونيًا والتحقق من توافر شرط السن المطلوبة، والتحقق من عدم سابقة التقدم في نفس العام.